PSG / TFC – Les chiffres clés avant la rencontre au Parc

Ce dimanche soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Toulouse dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, les chiffres clés autour de la rencontre.

Le PSG joue son dernier match de la saison au Parc des Princes ce dimanche soir avec la réception de Toulouse pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les deux équipes s’affronteront pour la 77e fois de leur histoire. Le bilan est largement en la faveur des Rouge & Bleu avec 44 victoires, 14 nuls et 18 défaites. Le club de la capitale est invaincu contre les Violets depuis dix rencontres (8 victoires et deux nuls), comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet des Rouge & Bleu. Depuis 2011, au Parc des Princes, le PSG a remporté 13 de ses 14 matches contre Toulouse.

Un record en vue

Le club de la capitale n’a plus perdu contre Toulouse au Parc des Princes depuis le 29 octobre 2008, soit seize rencontres (15 victoires, 1 nul). Dans son antre, le PSG reste sur une série de 13 matches sans défaite en Ligue 1 (8 victoires et 5 nuls). Ce soir, le PSG pourrait égaler un record. En effet, les Rouge & Bleu restent sur 26 matches sans défaite en Ligue 1 (18 victoires et 8 nuls). Le record est de 27 sur une saison et a été effectué à deux reprises en 1993-1994 et en 2015-2016. Enfin, le meilleur buteur du PSG contre Toulouse se nomme Zlatan Ibrahimovic avec neuf réalisations. Il devance Safet Susic (7 buts), Javier Pastore et Dominique Rocheteau (5 buts), puis Ezequiel Lavezzi (4 buts).