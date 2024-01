PSG / TFC : Les chiffres clés du Trophée des Champions

Pour le compte du Trophée des Champions 2023, le PSG affronte ce soir (20h45 sur Prime Video) le Toulouse FC au Parc des Princes. Découvrez l’historique, les enjeux et les clés du match entre le vainqueur du dernier championnat de France et celui de la Coupe de France.

Ce mercredi 3 janvier le PSG prendra part à son seizième Trophée des Champions, et le onzième consécutif. Le premier succès pour ce trophée opposant le champion de France au vainqueur de la Coupe de France remonte à 28 ans, le 3 janvier 1996. Un succès face au FC Nantes aux tirs au but (6-5) après un match nul (2-2) à Brest. Sur le plan individuel, l’ancien milieu de terrain Rouge & Bleu, Marco Verratti, est le détenteur du nombre de record de victoires au Trophée des Champions avec pas moins de neuf succès. Un record pour lequel il devance son ancien coéquipier, Marquinhos. L’actuel capitaine du PSG compte sept Trophées des Champions dans son palmarès. Cette année, le Paris Saint-Germain devra se défaire du Toulouse FC, vainqueur de la Coupe de France 2023, s’il souhaite soulever son premier trophée de la saison. Une confrontation que Zlatan Ibrahimovic aura marqué de son emprunte en étant le meilleur buteur parisien face aux Violets avec neuf réalisations. Le géant suédois devance Safet Susic (7 buts), Javier Pastore et Dominique Rocheteau (5 buts), puis Ezequiel Lavezzi (4 buts).

Comme souligné précédemment, le PSG va participer ce soir au Parc des Princes à son onzième Trophée des Champions consécutif. Onze, comme son palmarès pour ce trophée qui en fait le club recordman en France, devant l’Olympique Lyonnais et ses sept succès. La particularité de la 47e édition du Trophée des Champions est qu’il se disputera avec cinq mois de retard et dans l’antre du Paris Saint-Germain. Un paramètre qui pourrait peser en faveur du club de la capitale qui n’a plus perdu sur sa pelouse face au TFC depuis le 29 octobre 2008 et reste sur une série de 15 matchs officiels sans défaite face aux Toulousains (14 victoires et 1 nul). Au total, dans l’histoire, les confrontations entre les deux clubs sont largement en faveur du PSG avec un bilan de 43 victoires, 14 nuls et 18 défaites, en 76 rencontres disputées.

Image : psg.fr

Ce mercredi 3 janvier, le Paris Saint-Germain aura l’occasion de remporter le 49e trophée de son histoire depuis sa création en 1970 : 1 Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, 11 championnats de France, 14 Coupe de France, 9 Coupe de la Ligue, 11 Trophée des champions, 1 Coupe Intertoto, 1 championnat National (ex Ligue 2).

Un bilan chiffré dressé par Michel Kollar pour le site officiel du Paris Saint-Germain.