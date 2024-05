PSG / TFC – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (21h en intégralité sur Canal Plus Sport 360 et en multiplex sur Prime Video), le PSG dispute son dernier match de la saison au Parc des Princes face à Toulouse. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Quelques jours après son élimination en demi-finales de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir. À l’occasion de la 33e journée du championnat, le club parisien accueille le Toulouse FC pour son dernier match de la saison au Parc des Princes. Pour rappel, Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont forfaits tandis que Nuno Mendes, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont été préservés. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a réservé de nombreuses surprises dans son onze de départ.

Mbappé titulaire pour sa dernière au Parc, Ugarte de retour dans le onze

Dans les buts, Arnau Tenas débute. Il sera assuré par une défense à quatre inédite composée de Nordi Mukiele, Milan Skriniar, Danilo Pereira et Yoram Zague. Au milieu de terrain, Carlos Soler, Manuel Ugarte et Lee Kang-In sont alignés. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé est bien titulaire pour son dernier match au Parc des Princes. Il sera accompagné de Marco Asensio et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Toulouse FC

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 (en intégralité) & Prime Video (en multiplex) – Arbitre principal : Florent Batta – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et François Boudikian – Quatrième arbitre : Robin Chapapria – VAR : Bruno Coue et Mehdi Mokhtari