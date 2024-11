PSG / TFC – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (21h sur DAZN), le PSG retrouve la compétition avec la réception du Toulouse FC en Ligue 1. Et Luis Enrique sera privé de quelques éléments en défense.

Le PSG retrouve enfin la compétition. Après la dernière trêve internationale de l’année, les Rouge & Bleu accueillent ce vendredi (21h sur DAZN) le Toulouse FC au Parc des Princes, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Et à quelques jours du match important de Ligue des champions face au Bayern Munich (26 novembre), Luis Enrique sera privé de quelques éléments, notamment en défense. Marquinhos (suspension), Nuno Mendes (entorse de la cheville) et Senny Mayulu (lésion musculaire au mollet droit) manqueront cette rencontre face au TFC. De retour aux séances collectives, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos sont encore trop justes pour figurer dans le groupe parisien.

Hakimi capitaine, Beraldo latéral gauche

Ainsi, pour cette rencontre, L’Equipe et Le Parisien voient le même onze de départ aligné par le technicien espagnol. Gianluigi Donnarumma est pressenti pour débuter dans les cages. En l’absence de Marquinhos, Achraf Hakimi portera le brassard de capitaine. La charnière centrale devrait être composée de Milan Skriniar et Willian Pacho. Avec la blessure de Nuno Mendes, Lucas Beraldo dépannera au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery – Vitinha – Fabian Ruiz est attendu. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé s’est remis de son pépin physique aux ischios-jambiers et postule à une place de titulaire sur l’aile droite de l’attaque parisienne, tandis que le meilleur buteur du championnat, Bradley Barcola, occupera le couloir gauche. Enfin, en position de faux numéro 9, Marco Asensio sera préféré à Lee Kang-In, selon les quotidiens français.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi (c), Skriniar, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, F.Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola

Le XI probable du TFC : Restes – D.Sidibé, Cresswell, McKenzie – Dönnum, Casseres, Sierro (c), Suazo – Aboukhlal, King, Gboho

