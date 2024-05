PSG / TFC – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG s’est incliné face au TFC (1-3) pour sa dernière au Parc des Princes. Si Kylian Mbappé a marqué, les « second couteaux » de l’effectif ont grandement déçu.

Comme la saison dernière, le PSG a conclu sa saison au Parc des Princes par une défaite. Avec une équipe largement remaniée au coup d’envoi, les champions de France en titre ont souffert face au Toulouse FC, avec une défaite logique sur le score de 1-3. Avec ce revers, les Rouge & Bleu enchaînent un quatrième match sans victoire toutes compétitions confondues (1 nul et 3 défaites). Et face au TFC, de nombreux joueurs ont été largement dépassés.

La défense parisienne en grande difficulté, Mbappé et Soler surnagent

Et le secteur défensif a grandement souffert à l’image de Nordi Mukiele, qui récolte la note de 2/10 dans le quotidien L’Equipe. « Plus titularisé depuis l’épisode de sa commotion face à Clermont le 6 avril, le défenseur a été d’une grande fébrilité technique, avec de nombreux déchets. Incertain dans ses placements, notamment sur le but toulousain, l’ex-Montpelliérain n’a pas eu son impact athlétique habituel et un apport offensif quasi inexistant. Le contexte n’a pas aidé mais sa prestation est trop pauvre. » De retour dans le onze de départ, Manuel Ugarte a également affiché des grandes lacunes techniques dans l’entrejeu et reçoit la note de 3/10 dans le quotidien sportif. « L’Uruguayen, très peu utilisé ces dernières semaines, souffre d’un manque évident de confiance. Toutes ses prises de balle ou presque ont transpiré la fébrilité. On a senti sa volonté de mettre de l’impact mais il a manqué d’efficacité dans le duel, comme sur le 3e but… Et n’a pas pu combler, malgré son volume de courses, les espaces béants. »

Autre joueur en difficulté, Danilo Pereira. Le Portugais confirme sa mauvaise forme du moment et reçoit la note de 4/10 dans Le Parisien. « D’ordinaire si régulier, le Portugais a manqué de vigilance à deux reprises durant la rencontre. Et à chaque fois cela a fait but. D’abord sur un contre mené par Diarra et qui a permis à Dallinga d’égaliser (13e). Mieux dans l’impact et dans son duel avec Gboho, il relâche la garde et laisse ce dernier placer une frappe merveilleuse (2-1, 68e). » En revanche, le match de Carlos Soler est crédité d’un 6/10 dans le quotidien francilien. « Lui aussi disputait son dernier match au Parc et a réussi une prestation très correcte, distillant des passes qui ont amené des occasions franches. Pour Asensio d’abord (26e) puis pour Mbappé (58e). Tout proche de marquer également sur une frappe contrée après une course de 60 m (49e). » Seul buteur des Rouge & Bleu, Kylian Mbappé reçoit également la note de 6/10. « On retiendra de sa dernière au Parc ce but précoce sur lequel il réalise un contrôle merveilleux avant de crocheter Restes et de marquer dans le but vide. Après s’être autorisé quelques gestes, il aurait pu doubler la mise sur un service de Soler. Un ultime match sans forcer. »