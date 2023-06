PSG : Thiago Motta validé en cas de refus de Julian Nagelsmann ?

Le PSG est activement à la recherche de son nouvel entraîneur en préparation de la saison prochaine. En effet, après une année sur le banc Rouge & Bleu, Christophe Galtier devrait plier bagage. Les dirigeants du club de la capitale sont actuellement en négociations avec le technicien français afin de trouver un terrain d’entente, puis en parallèle avec Julian Nagelsmann qui pourrait être le prochain coach parisien.

Pour la succession de Christophe Galtier, les dirigeants du Paris Saint-Germain sembleraient tabler sur Julian Nagelsmann. Le technicien allemand serait le favoris dans la course au banc du PSG et les derniers points à régler restent autour du staff et du contrat selon les dernières informations de L’Equipe. Ces derniers affirment par ailleurs qu’une piste menant à plan B, en cas d’échec sur le dossier Julian Nagelsmann, a d’ores et déjà été identifié par la direction du club de la capitale sans pour autant que son nom n’ait filtré. Cependant, nos confrères de Foot Mercato s’avancent dans le même sens, en allant plus loin. En effet, ces derniers affirment qu’en cas d’échec sur la piste Julian Nagelsmann, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir compter sur Thiago Motta. Un plan B bien avancé, à tel point que les dirigeants de Bologne « s’est réunie pour cocher trois premiers noms susceptibles de prendre la relève : Luca Gotti, Gabriele Cioffi et Andrea Pirlo« .

Les dirigeants du neuvième de la dernière saison en date de Série A prévoient un après Thiago Motta. En effet, selon les indiscrétions de Foot Mercato, si le board de Bologne était certain de garder son coach après quelques réunions, le PSG aurait changer la donne en ne lâchant pas l’affaire et ayant « convaincu son ancien milieu de terrain de venir, en cas de refus du poste de Julian Nagelsmann« .