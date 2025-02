PSG : Thierry Henry dithyrambique envers Ousmane Dembélé

Au PSG, un joueur brûle particulièrement la rétine en ce moment : Ousmane Dembélé. Les performances de l’international français ne passent évidement pas inaperçues, jusqu’aux Etats-Unis.

Longtemps pointé du doigt pour son inefficacité devant le but, Ousmane Dembélé semble avoir corrigé le tir. A ce stade de la saison, le numéro 10 Rouge & Bleu compte 23 buts et 6 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues. Un renouveau que n’a pas manqué de souligné Thierry Henry sur le plateau de CBS Sport : « C’est fou. Il ne faisait pas ça avant. La manière dont il joue et il presse, il peut jouer à beaucoup de postes… Il pouvait dribbler, passer n’importe qui facilement, mais après quand il arrivait en un contre un, vous saviez qu’il allait rater […] Je commence à prendre ça (sa série) au sérieux. Il va devoir prouver saison après saison maintenant. Mais avant, les gens lui demandaient juste de cadrer. Nous sommes passés de : est-ce que tu peux cadrer à ce qu’il marque plein de buts. C’est fou. Je suis heureux pour lui. S’il continue à faire ça, nous allons avoir une bonne équipe en France« .