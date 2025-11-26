PSG / Tottenham – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Tottenham en Ligue des champions avec pour ambition de consolider sa place dans le top 8.

Le PSG peut faire une excellente opération en Ligue des champions. Opposés à Tottenham au Parc des Princes, dans le cadre de la 5e journée de la compétition, les champions d’Europe peuvent conforter leur place dans le top 8 et ainsi faire un grand pas vers une qualification directe en cas de succès. Et pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur le retour de son trio de l’entrejeu, Joao Neves – Vitinha – Fabian Ruiz. La grosse surprise est la titularisation de Quentin Ndjantou en attaque.

Et à moins d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Tottenham ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, le club parisien s’était imposé face au Havre (3-0) en Ligue 1. Un bon pronostic annoncé ici par Keuja, 10Anonymous et Notre Marqui le marocain. Félicitations à eux !!!