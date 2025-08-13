PSG / Tottenham – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe avec l’objectif de ramener une troisième coupe européenne dans l’armoire à trophées du club.

Le PSG lance sa saison 2025-2026 ce mercredi soir à Udine. Dans le Studio Friuli, les champions d’Europe affrontent Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Une semaine après sa reprise de l’entraînement, le club parisien a déjà un enjeu de taille pour garnir encore un peu plus son armoire à trophées. Pour cela, Luis Enrique a aligné sa meilleure équipe avec la grande première de Lucas Chevalier.

À quelques minutes du coup d’envoi, comme sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Tottenham. Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lors de la finale de Coupe du monde des clubs le 13 juillet dernier, les Rouge & Bleu s’étaient inclinés lourdement face à Chelsea (0-3). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.