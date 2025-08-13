Psg joie
Image : psg.fr

PSG / Tottenham – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 août 2025

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe avec l’objectif de ramener une troisième coupe européenne dans l’armoire à trophées du club.

Le PSG lance sa saison 2025-2026 ce mercredi soir à Udine. Dans le Studio Friuli, les champions d’Europe affrontent Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Une semaine après sa reprise de l’entraînement, le club parisien a déjà un enjeu de taille pour garnir encore un peu plus son armoire à trophées. Pour cela, Luis Enrique a aligné sa meilleure équipe avec la grande première de Lucas Chevalier.

À quelques minutes du coup d’envoi, comme sentez-vous cette rencontre entre le PSG et Tottenham. Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lors de la finale de Coupe du monde des clubs le 13 juillet dernier, les Rouge & Bleu s’étaient inclinés lourdement face à Chelsea (0-3). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 août 2025

Articles similaires

Psg joie

Direct CS – PSG / Tottenham

13 août 2025
Doué dembélé

PSG / Tottenham – Les compositions officielles

13 août 2025
PSG joie

Supercoupe, Angleterre… Les chiffres clés avant PSG / Tottenham

13 août 2025
Supporters du PSG

Ligue 1 : Les supporters parisiens autorisés à se déplacer pour FC Nantes / PSG (J1)

13 août 2025
Bouton retour en haut de la page