PSG / Tottenham : Chevalier titulaire, Neves suspendu, le onze parisien se dessine pour la Supercoupe

Le PSG s’apprête à affronter Tottenham dans le cadre de la Supercoupe, un match très attendu qui lance officiellement la saison. À quelques jours de cette rencontre décisive (mercredi 21h sur Canal +), les premières informations sur la compo probable tombent.

Le PSG se présentera face à Tottenham avec un onze de départ qui fait déjà parler. Selon les informations du Parisien, Lucas Chevalier, à peine arrivé, devrait être titularisé. Ce choix de l’entraîneur est un signe de confiance fort envers le portier, qui devra faire face à la pression d’un premier match officiel avec le club de la capitale. Cependant, le PSG devra composer sans l’un de ses joueurs clés au milieu de terrain : Joao Neves. Le joueur portugais est suspendu pour cette rencontre avoir été sanctionné d’un carton rouge lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le reste de la composition probable se dessine également. La défense sera articulée autour de Marquinhos, le capitaine, qui sera accompagné de Willian Pacho. Sur les côtés, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient tenir leur place respective.

Au milieu de terrain, l’absence de Joao Neves devrait être compensée par la titularisation de Warren Zaïre-Emery, qui composera l’entrejeu avec les habituels titulaires que sont Fabian Ruiz et Vitinha. En attaque, toujours selon Le Parisien, le trio du PSG qui se dessine est Ousmane Dembélé ; Khvicha Kvaratskhelia ; Désiré Doué.