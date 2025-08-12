PSG / Tottenham – La conférence de presse à partir de 20h15

À la veille de son match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham (21h), le PSG se présente en conférence de presse à partir de 20h15 avec Luis Enrique, Marquinhos et Nuno Mendes.

J-1 avant le premier match officiel de la saison 2025-2026 du PSG. À cette occasion, les Rouge & Bleu auront à coeur d’ajouter un nouveau trophée européen dans leur vitrine. Mais pour cela, il faudra venir à bout de Tottenham (mercredi à 21h) en Supercoupe d’Europe. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de ne pas appeler Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est invité à quitter le club. De son côté, João Neves est suspendu tandis que Senny Mayulu est à l’infirmerie.

Les premiers pas de Zabarnyi avec ses nouveaux coéquipiers

Après cette séance d’entraînement des Rouge & Bleu à Udine, Luis Enrique, Marquinhos ainsi que Nuno Mendes se présenteront devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un évènement à suivre ici.