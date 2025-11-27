PSG / Tottenham – La sortie de Nuno Mendes à la pause, une simple précaution ?

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face à Tottenham (5-3) en Ligue des champions. Titulaire, Nuno Mendes a dû laisser ses partenaires à la pause.

Le PSG a réalisé une excellente opération ce mercredi soir. Victorieux de Tottenham (5-3) dans un match à rebondissements, les champions d’Europe ont conforté leur place dans le top 8 (2e au classement) et ont fait un pas supplémentaire vers une qualification directe pour la suite de la compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Nuno Mendes dans son couloir gauche.

Luis Enrique et son staff n’ont voulu prendre aucun risque

Revenu tout juste d’une entorse du genou et après avoir disputé 90 minutes face au Havre (3-0) le week-end dernier, l’international portugais a dû céder sa place à la pause, sans connaître la raison. La possibilité d’une rechute était envisagée. Mais selon les informations du Parisien, il s’agirait d’une simple précaution. « Est-ce dû à son entorse du genou gauche survenue lors du match face au Bayern Munich le 4 novembre dernier ? Difficile à dire à ce stade, mais Luis Enrique et son staff n’ont voulu prendre aucun risque avec leur précieux latéral gauche, qui n’avait pas montré de signe de difficulté pendant ses 45 minutes de jeu », précise LP. Le latéral gauche parisien a regardé la seconde période de son équipe depuis le banc de touche.