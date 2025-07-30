PSG / Tottenham : L’arbitre de la finale de Supercoupe d’Europe désigné

Le PSG retrouvera la compétition le 13 août prochain avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Pour la rencontre, l’UEFA a désigné l’arbitre de la rencontre.

Après une saison on ne peut plus longue en 2024 / 2025, le PSG retrouvera la compétition avec le début de l’exercice 2025 / 2026 qui débutera le 13 août prochain avec la Supercoupe d’Europe face aux Spurs de Tottenham. Le match entre le vainqueur de la Ligue des Champions et de l’Europe League se jouera à Udine en Italie. Pour l’occasion, l’arbitre a été désigné par l’UEFA ce mercredi 30 juillet et c’est le Portugais Joao Pinheiro qui officiera. Ce dernier n’a jamais été au sifflet dans sa carrière pour une rencontre du Paris Saint-Germain, mais était le quatrième arbitre le 31 mai dernier lors de la finale de C1 gagnée par le PSG (5-0) face à l’Inter Milan. Au Stadio Friuli, l’arbitre sera assisté par ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia. Le corps arbitral sera composé d’autres portugais puisque Tiago Martins sera à la VAR accompagné de Fabio Melo et du néerlandais Pol van Boekel. Le rôle de quatrième arbitre sera lui assuré par l’Azerbaïdjanais Elchin Masiyev.