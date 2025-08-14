PSG / Tottenham – Le geste fort de Marquinhos envers Zabarnyi

Présent avec le groupe mais pas convoqué pour cette Supercoupe d’Europe, Illya Zabarnyi a tout de même célébré ce sacre au plus près de ses nouveaux partenaires.

Le PSG lance parfaitement sa saison 2025-2026. Dans une rencontre renversante, le club parisien a su s’imposer face à Tottenham (2-2, TAB 4-3) pour glaner la première Supercoupe d’Europe de l’histoire du football français. Pour ce match, Luis Enrique a décidé de titulariser pour la première fois Lucas Chevalier. En revanche, Illya Zabarnyi n’a pas pu être convoqué pour cette rencontre. Cependant, la nouvelle recrue parisienne était présent avec ses nouveaux coéquipiers durant ce voyage à Udine.

« Gigio on t’aime, mon ami, un bisou »

Et l’Ukrainien de 22 ans a vécu au plus près cette célébration avec ses nouveaux partenaires. Et en tant que bon capitaine, Marquinhos a eu un geste fort en remettant sa médaille de vainqueur à l’ancien de Bournemouth pour célébrer avec l’ensemble du groupe. Un symbole encore plus forte envers un joueur qui est venu pour le concurrencer à son poste. Et le Brésilien ne s’est pas arrêté là. Au micro de Sky Sports Italia, le capitaine des Rouge & Bleu a également eu une pensée pour Gianluigi Donnarumma, qui a récemment annoncé son départ du PSG : « Gigio on t’aime, mon ami, un bisou. »