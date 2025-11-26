PSG / Tottenham – Le groupe parisien avec le retour d’Ousmane Dembélé

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. Et Luis Enrique peut compter sur le retour d’Ousmane Dembélé.

Le PSG peut conforter sa place dans le top 8 de la Ligue des champions. Ce mercredi soir, les champions d’Europe affrontent Tottenham, au Parc des Princes. Et en cas de succès, les joueurs de Luis Enrique peuvent faire un grand pas vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

Dembélé de retour

Cependant, le coach parisien doit toujours composer sans les blessés de longue date, Achraf Hakimi et Désiré Doué. En revanche, il peut compter sur le retour de son Ballon d’Or 2025 dans le groupe. En effet, Ousmane Dembélé s’est remis de sa lésion au mollet, contractée face au Bayern Munich le 4 novembre, dernier et figure dans le groupe convoqué par le technicien espagnol. À noter également le retour d’Illia Zabarnyi, qui a purgé sa suspension après son carton rouge reçu face au Bayer Leverkusen. L’absence de Renato Marin permet au gardien Martin James (17 ans) de connaître sa première convocation avec les Rouge & Bleu. Voici ci-dessous le groupe des 21 Parisiens convoqués pour affronter Tottenham.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, James

: Chevalier, Safonov, James Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Barcola, Mbaye