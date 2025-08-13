PSG / Tottenham : Le pactole promis par l’UEFA au vainqueur de la Supercoupe d’Europe !

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi
Pour le compte de la Supercoupe d’Europe, le PSG affronte Tottenham ce mercredi soir (21h sur Canal +). En plus de cette occasion d’ajouter une prestigieuse ligne à son palmarès, le club de la capitale repartira d’Udine avec des liquidités supplémentaires.

Après une saison 2024 / 2025 historique au terme de laquelle le PSG a remporté 4 titres dont son premier sacre en Ligue des Champions, le club de la capitale démarre 2025 / 2026 avec l’occasion d’ajouter un titre européen majeur qu’il n’a jamais remporté à son palmarès. En effet ce mercredi soir (21h sur Canal +), le Paris Saint-Germain, vainqueur de la C1, affronte Tottenham, vainqueur de l’Europa League. La rencontre se jouera à Udine, en Italie. En plus de l’aspect sportif, le financier entre également en compte pour les deux clubs. La simple participation à la rencontre rapportera 4 millions d’euros aux parisiens et londoniens. Un pactole auquel le vainqueur de la Supercoupe d’Europe ajoutera 1 million d’euros.

