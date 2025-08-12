PSG / Tottenham : Le point médical avant la Supercoupe d’Europe

Ce mercredi 13 août (21h sur Canal +), le PSG affronte Tottenham pour le compte de la Supercoupe d’Europe. Pour ce déplacement à Udine en Italie, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs, avec plusieurs absences à souligner.

Pour le premier groupe de la saison, Luis Enrique a convoqué 20 joueurs avec des absences notables. En effet, Joao Neves, suspendu après son carton rouge en finale de Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea (défaite 3-0), ne sera pas du déplacement à Udine. Les joueurs sur qui le technicien espagnol ne compte pas resteront également à Paris dans l’attente d’un mouvement sur le marché des transferts pour leur avenir. C’est le cas de Renato Sanches, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Nordi Mukiele ou encore plus récemment intégré à cette liste, Gianluigi Donnarumma. De plus, le titi parisien Senny Mayulu est lui aussi absent. Rien d’alarmant puisque le joueur de 19 ans est le seul à apparaître dans le premier point médical de la saison. En effet, le Paris Saint-Germain a fait savoir que « touché à l’adducteur de la cuisse droite, Senny Mayulu reste en soins« .