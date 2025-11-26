Luis Enrique
PSG / Tottenham – Les compositions officielles

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum26 novembre 2025

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Tottenham à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

Le PSG peut conforter sa place dans le top 8 de la Ligue des champions. Actuellement 7e avant son match, le club de la capitale devra venir à bout de Tottenham ce mercredi soir au Parc des Princes. Toujours privé d’Achraf Hakimi et Désiré Doué, Luis Enrique peut en revanche compter sur le retour d’Ousmane Dembélé dans le groupe. Mais le Ballon d’Or débute sur le banc.

[Winamax] PSG / Tottenham – Les forces et faiblesses des deux équipes

La 500e pour Marquinhos, la grosse surprise Ndjantou

Sans surprise, Lucas Chevalier est titulaire dans les buts. En défense, Warren Zaïre-Emery dépanne au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes occupera son habituel couloir gauche. En défense centrale, Marquinhos va connaître sa 500e apparition sous le maillot parisien et sera associé à Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le fameux trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz est présent. En attaque, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont alignés. Et la grosse surprise est la titularisation de Quentin Ndjantou, une grande première pour lui en Ligue des champions. Le Titi devrait être aligné en faux numéro 9

Feuille de match Paris Saint-Germain / Tottenham

Cinquième journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Felix Zwayer – Arbitres assistants : Robert Kempter et Christian Dietz – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – VAR : Sören Storks et Christian Dingert

  • Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Ndjantou, Barcola
    • Remplaçants : Safonov, James, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Dembélé, Lee, L.Hernandez, Mayulu, Mbaye
  • Le XI de Tottenham : Vicario – Porro, Gray, Van de Ven, Romero (c), Spence – Bentancur, Bergvall, Sarr – Richarlison, Kolo Muani
    • Remplaçants : Kinsky, Austin, Danso, Palhinha, Simons, Udogie, Kudus, Odobert, Ben Davies, Scarlett, Thompson, Williams-Barnett
