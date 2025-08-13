PSG / Tottenham – Les compositions officielles

Ce mercredi (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham à Udine dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Une semaine après avoir retrouvé le chemin de l’entraînement, le PSG débute déjà sa saison 2025-2026 avec un titre en jeu. À cette occasion, les champions d’Europe affrontent Tottenham dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Et à plus d’une heure du coup d’envoi, Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

La première de Chevalier avec le PSG, Doué dans l’entrejeu

Dans les buts, Lucas Chevalier va connaître sa grande première avec les Rouge & Bleu. Il sera protégé par une défense à quatre composée des titulaires Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs et une charnière centrale Marquinhos–Pacho. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery profite de la suspension de João Neves pour accompagner Vitinha et Désiré Doué, laissant sur le banc Fabian Ruiz. Enfin, pour l’attaque, Ousmane Dembélé sera accompagné de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

La feuille de match de PSG / Tottenham

Supercoupe d’Europe – Stade : Stadio Friuli – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Joao Pinheiro – Arbitres assistants : Bruno Jesus et Luciano Maia – Quatrième arbitre : Elchin Masiyev – VAR : Tiago Martins

Le XI du PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Doué – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Safonov, Marin, Beraldo, F.Ruiz, G.Ramos, Lee, L.Hernandez, Kamara, Mbaye

: Vicario – Porro, Romero (c), Danso, Van de Ven – Bentancur, Sarr, Palhinha – Kudus, Richarlison, Spence