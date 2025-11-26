PSG / Tottenham – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille Tottenham en Ligue des champions. En cas de succès, le club de la capitale peut faire un grand pas vers la qualification.

Le PSG retrouve la Ligue des champions. À l’occasion de la 5e journée de la compétition, les champions d’Europe accueillent – au Parc des Princes – Tottenham, ce mercredi soir (21h sur Canal Plus). En cas de victoire, les joueurs de Luis Enrique pourraient assurer leur qualification pour la suite de la compétition. Cependant, le coach parisien doit toujours composer sans Achraf Hakimi et Désiré Doué tandis qu’Ousmane Dembélé pourrait faire son retour dans le groupe.

À lire aussi : Le PSG dévoile son quatrième maillot de la saison 2025-2026

Le retour du trio J.Neves-Vitinha-F.Ruiz

Pour la défense et le milieu de terrain, le coach parisien ne devrait pas réserver de surprises. Dans les buts, Lucas Chevalier sera titulaire. En défense, Warren Zaïre-Emery devrait une nouvelle fois dépanner au poste de latéral droit tandis que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Marquinhos pourrait disputer son 500e match sous le maillot parisien et former la charnière centrale avec Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le trio João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz devrait être associé dès le coup d’envoi, une première en C1 depuis la victoire face à l’Atalanta Bergame (4-0) le 17 septembre dernier. Selon L’Equipe, Lee Kang-In devrait profiter de sa bonne forme du moment pour enchaîner sur le côté droit de l’attaque. Il sera accompagné de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. De son côté, Le Parisien opte plutôt pour une titularisation de Senny Mayulu en faux numéro 9, reléguant ainsi le Sud-Coréen sur le banc.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Kvaratskhelia, Barcola

(L’Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Lee, Kvaratskhelia, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia Le XI probable de Tottenham (L’Equipe) : Vicario – Porro, Romero (c), Van de Ven, Udogie – Palhinha, Bentancur – Kudus, Simons, Odobert – Kolo Muani

(L’Equipe) : Vicario – Porro, Romero (c), Van de Ven, Udogie – Palhinha, Bentancur – Kudus, Simons, Odobert – Kolo Muani Le XI probable de Tottenham (Le Parisien) : Vicario – Danso, Romero (c), Van de Ven – Porro, Bentancur, Palhinha, Spence – Kudus, Kolo Muani, Odobert

Les compositions probables de PSG / Tottenham (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / Tottenham (Le Parisien)