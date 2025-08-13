Luis enrique
Image : psg.fr

PSG / Tottenham – Les compositions probables selon la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 août 2025

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Lucas Chevalier devrait connaître sa première titularisation.

Un mois seulement après son dernier match officiel et une semaine seulement après son retour à l’entraînement, le PSG entame sa saison 2025-2026 avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi soir. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe presque au complet. Touché à l’adducteur de la cuisse droite, Senny Mayulu est forfait alors que Joao Neves est suspendu. Nouvelle recrue parisienne, Illia Zabarnyi, ne figure pas dans le groupe, mais a tout de même fait le déplacement à Udine, tout comme l’international portugais, et a pu participer à sa première séance avec ses nouveaux coéquipiers du PSG

A voir aussi : Nuno Mendes : « Le plus important est de rapporter la coupe à la maison »

Nuno Mendes : « Le plus important est de rapporter la coupe à la maison »
canalsupporters.com

Zaïre-Emery pour remplacer Neves ?

Recruté ce week-end, Lucas Chevalier devrait, lui, bien jouer son premier match avec le PSG ce soir contre les Spurs. Le nouveau gardien parisien devrait être défendu par la défense type de la saison dernière, Achraf Hakimi dans le couloir droit, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche, indique L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Au milieu de terrain, pour pallier l’absence de Joao Neves, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait accompagner Fabian Ruiz et Vitinha. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Desiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia

  • Le XI probable du PSG selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery – Doué, Kvaratskhelia, Dembélé
  • Le XI probable de Tottenham : Vicario – Porro, Romero (c), Van de Ven, Spence – Bentancur, Sarr, Palhinha – Kudus, Richarlison, Odobert (ou Bergvall)
Onze porobable psg tottenham l'equipe
Équipes probables PSG / Tottenham (L’Equipe)
Onze probable psg tottenham le parisien
Équipes probables PSG / Tottenham (Le Parisien)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 août 2025

Articles similaires

Donnarumma

Gianluigi Donnarumma a trouvé un accord avec Manchester City

13 août 2025
Gianluigi Donnarumma

L’agent de Gianluigi Donnarumma fracasse le PSG

13 août 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Chevalier, Tottenham, Zaïre-Emery…

13 août 2025
Psg forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

12 août 2025
Bouton retour en haut de la page