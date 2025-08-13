PSG / Tottenham – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Lucas Chevalier devrait connaître sa première titularisation.

Un mois seulement après son dernier match officiel et une semaine seulement après son retour à l’entraînement, le PSG entame sa saison 2025-2026 avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi soir. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe presque au complet. Touché à l’adducteur de la cuisse droite, Senny Mayulu est forfait alors que Joao Neves est suspendu. Nouvelle recrue parisienne, Illia Zabarnyi, ne figure pas dans le groupe, mais a tout de même fait le déplacement à Udine, tout comme l’international portugais, et a pu participer à sa première séance avec ses nouveaux coéquipiers du PSG.

Zaïre-Emery pour remplacer Neves ?

Recruté ce week-end, Lucas Chevalier devrait, lui, bien jouer son premier match avec le PSG ce soir contre les Spurs. Le nouveau gardien parisien devrait être défendu par la défense type de la saison dernière, Achraf Hakimi dans le couloir droit, une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho et Nuno Mendes dans le couloir gauche, indique L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Au milieu de terrain, pour pallier l’absence de Joao Neves, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait accompagner Fabian Ruiz et Vitinha. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Desiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery – Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport : Chevalier – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery – Doué, Kvaratskhelia, Dembélé Le XI probable de Tottenham : Vicario – Porro, Romero (c), Van de Ven, Spence – Bentancur, Sarr, Palhinha – Kudus, Richarlison, Odobert (ou Bergvall)

Équipes probables PSG / Tottenham (L’Equipe)