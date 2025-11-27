PSG / Tottenham – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Tottenham dans un match fou (5-3). Auteur d’un triplé, Vitinha a brillé, comme ses compères du milieu ou bien encore Willian Pacho.

Le PSG retrouvait la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Tottenham dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue. Face à un adversaire qui a joué très bas devant son but, le club de la capitale a eu du mal à se procurer des occasions et à entrer dans la surface des Spurs. Il aura fallu attendre la fin de la première mi-temps, et après avoir été mené au score, pour voir le PSG percer la muraille anglaise avec une frappe magnifique de Vitinha, trouvé idéalement par Quentin Ndjantou sur un corner joué à deux. L’international portugais a encore été le maestro du jeu du PSG, lui qui est monté en puissance tout au long du match. Il s’est offert un triplé, le premier de sa carrière. Sa faute sur le troisième but de Tottenham est pardonnée au vu de son nouveau match XXL. Ses compères au milieu de terrain, Fabian Ruiz et Joao Neves ont aussi été précieux. Après une récupération haute de Lucas Hernandez, l’international portugais a lancé l’international espagnol d’une subtile talonade avant de voir le numéro 8 du PSG ne pas trembler sur son face-à-face avec le gardien de Tottenham.

Chevalier encore en difficulté, Barcola transparent

Au rayon des déceptions, Lucas Chevalier a encore eu un match compliqué, lui qui n’a pas réussi à se montrer décisif dans sa surface et dans ses interventions aériennes. Il n’est pas exempt de tout reproche sur les buts anglais. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a encore une fois rendu une très pâle copie. Face au bloc bas de Tottenham, il n’a pas réussi à faire de différence, ne tentant que très peu de défier son adversaire direct. Il ne semble pas avoir retrouvé son explosivité, lui qui a récemment expliqué qu’il sentait la fatigue avec l’enchaînement des matches ces dernières semaines. Buteur pour la deuxième fois de la saison, Willian Pacho a encore été le patron de la défense des Rouge & Bleu. L’international équatorien a bien tenu ses duels face à ses adversaires directs et a aussi été impérial dans les airs. Enfin, Quentin Ndjantou, titularisé à la pointe de l’attaque ce soir, a tenté d’apporter du danger face à une équipe très basse qui ne lui permettait pas d’utiliser la profondeur. Il a tenté de dézonner pour toucher plus de ballons. Il aurait pu être plus précis avec ses pieds, lui qui a souvent eu des contrôles trop longs qui ne lui ont pas permis de se procurer des occasions alors qu’il était bien placé. Mais c’est une bonne prestation dans l’ensemble pour sa première titularisation en Ligue des champions, ponctué par une passe décisive pour le premier but de Vitinha.