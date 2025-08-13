PSG / Tottenham – Les notes des joueurs parisiens

Après avoir été mené 2-0, le PSG a réussi à renverser la finale de la Supercoupe d’Europe pour finalement s’imposer lors de la séance de tirs au but contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3).

Pour son premier match de la saison 2025-2026, le PSG a offert une rencontre à rebondissements à ses supporters. Après avoir été menés 2-0, les joueurs de Luis Enrique ont réussi à marquer deux buts dans les dix dernières minutes de la rencontre grâce à deux entrants, Lee Kang-in (85e) et Gonçalo Ramos (94e). Lors de la séance de tirs au but, malgré le raté de Vitinha, le PSG s’est imposé grâce notamment à un arrêt de Lucas Chevalier. Pour son premier match avec les Rouge & Bleu, le portier a réalisé une bonne prestation, réussissant plusieurs belles parades dans le match, même s’il aurait pu être plus décisif sur le deuxième but des Spurs. En défense, la paire Marquinhos-Willian Pacho s’est encore montrée solide, réussissant à repousser le danger quand il le fallait.

Bradley Barcola omniprésent

Après seulement une semaine d’entraînement, Bradley Barcola semblait le joueur du PSG le plus en jambe lors de cette finale de la Supercoupe d’Europe. L’international français a été le plus dangereux avec ses débordements sur les côtés et ses dribbles qui ont déstabilisé les défenseurs anglais. Il aurait pu sonner la révolte parisienne, mais son but a été refusé pour un hors-jeu. Autre joueur en forme en attaque, Ousmane Dembélé. Comme à son habitude, le numéro 10 du PSG a fait des différences, même s’il a péché dans le dernier geste. Il est tout de même décisif avec un magnifique centre pour Gonçalo Ramos, qui égalise en toute fin de match. Leur compère de l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia, a été beaucoup plus en difficulté, n’arrivant à faire aucune différence sur son côté. Replacé au milieu de terrain, Désiré Doué a, lui aussi, eu du mal. Il ne savait pas trop où se placer et ses tentatives de dribbles ont souvent été stoppées par la défense de Tottenham. Titulaire en lieu et place de Joao Neves, suspendu, Warren Zaïre-Emery a vécu un match difficile. Le titi parisien n’a certainement pas marqué de point auprès de Luis Enrique pour un chamboulement du milieu Ruiz, Vitinha, Neves. Enfin, Achraf Hakimi a semblé par encore en forme. L’international marocain a perdu un ballon dès le début du match qui aurait pu être dangereux pour le PSG. Il a été brouillon dans son jeu, perdu quelques ballons et n’a pas apporté son talent sur les phases offensives parisiennes.