PSG / Tottenham – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG est parvenu à renverser Tottenham (5-3) en Ligue des champions pour conforter sa place dans le top 8. Et les Rouge & Bleu ont pu compter sur un Vitinha des grands soirs.

Le PSG a conforté sa place dans le top 8. Dans un match à deux vitesses, les champions d’Europe ont renversé Tottenham (5-3) et ont fait un grand pas pour une qualification pour la suite de la Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu peuvent dire merci à Vitinha.

Vitinha XXL, un milieu performant, Chevalier et Barcola déçoivent

Avec son triplé inscrit, le Portugais a été logiquement l’homme du match et reçoit la note de 9/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Il a réglé la mire une première fois sur une frappe contrée, avant de nettoyer la lucarne quelques secondes plus tard pour égaliser une première fois (45e). Un but du droit, puis du gauche pour remettre Paris dans le match une deuxième fois (53e). Avec un penalty pour finir (76e). Il n’était pas loin du match parfait s’il n’avait pas perdu le ballon sur le but de Kolo Muani (73e) », salue L’E. « Le patron du milieu ! Déjà auteur d’une passe lumineuse pour Zaïre-Emery (20e), le numéro 17 a remis Paris dans le sens de la marche à deux reprises, et fait même mieux en s’offrant son premier triplé en carrière. Buteur d’une frappe pure à la suite d’un corner qu’il avait lui-même obtenu (1-1, 45e) il enchaîne du gauche, encore en dehors de la surface (2-2, 53e) et transforme un pénalty avec autorité (5-3, 77e). On lui pardonne sa perte de balle sur le troisième but des Spurs. Il méritait bien les ‘hourras’ du Parc lors de son remplacement par Zabarnyi (90 + 4e) », félicite LP.

Dans l’entrejeu, João Neves et Fabian Ruiz ont également brillé. L’Espagnol reçoit la note de 7/10 dans les deux quotidiens. « L’Espagnol a l’art d’être toujours placé là où il le faut. En anticipant le bon pressing de Lucas Hernandez, il s’est mis en position parfaite pour marquer le troisième but des siens (59e). Le milieu a encore montré qu’il était très à l’aise dans ses déplacements et ses circuits de passe avec Vitinha et Neves à ses côtés », analyse le journal sportif. Parmi les mauvaises prestations de la soirée, Lucas Chevalier a une nouvelle fois montré de la fébrilité et récolte la note de 4/10 : « Seul face à Richarlison, il ne peut rien sur le premier but (0-1, 35e) mais doit, en revanche, beaucoup mieux faire sur le second où il manque d’autorité dans sa sortie (1-2, 50e). Kolo Muani ne lui laisse aucune chance (4-3, 73e) avant une dernière claquette alors que la décision semblait déjà faite (83e) », rapporte Le Parisien. Enfin, Bradley Barcola continue de décevoir avec une note de 3/10 : « Une prestation d’une grande faiblesse. Est-ce un problème physique ou de confiance ? Aucune différence balle au pied, des passes vers l’arrière, peu de mouvement. L’ex-Lyonnais, à l’exception d’une tête sur laquelle il doit mieux faire (52e) n’a jamais incarné une quelconque menace. Même défensivement, on l’a connu plus généreux. Très logiquement remplacé par Lee (56e), auteur, comme très souvent ces dernières semaines, d’une production positive. Avec des frappes et des coups de pied arrêtés bien frappés (notamment sur le but de Pacho). »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 5, Pacho 5, Nuno Mendes 3 (L.Hernandez 4) – J.Neves 6, Vitinha 9, F.Ruiz 7 – Kvaratskhelia 5, Ndjantou 4, Barcola 3 / Luis Enrique 5

(Le Parisien) : Chevalier 4 – Zaïre-Emery 6, Marquinhos 5, Pacho 6, Nuno Mendes 4.5 (L.Hernandez 3.5) – J.Neves 6, Vitinha 9, F.Ruiz 7 – Kvaratskhelia 5, Ndjantou 4.5, Barcola 3