PSG / Tottenham – Les notes des Parisiens dans la presse

Avec sa hargne et ses tripes, le PSG a renversé Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, TAB 4-3) et lance parfaitement sa saison 2025-2026.

Avec seulement une semaine de préparation dans les jambes, le PSG a réussi l’exploit de renverser Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, TAB 4-3). Pourtant, les Rouge & Bleu étaient menés 0-2 jusqu’à la 85e minutes mais ont su égaliser grâce aux entrants Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Logiquement dans le dur face à une formation anglaise forte d’une vraie préparation physique, les joueurs de Luis Enrique ont offert une remontée folle pour remporter pour la première fois dans l’histoire du football français cette compétition.

Dembélé sonne la révolte, première contrastée pour Chevalier

Et un homme symbolise cette révolte : Ousmane Dembélé. Élu homme du match, le numéro 10 du PSG s’est montré virevoltant et reçoit la meilleure note dans le quotidien L’Equipe (6/10) : « Il a rarement joué comme un avant-centre, et sa présence en position haute a manqué, quand même. En revanche, il a été plutôt intéressant dans ses décrochages, par sa capacité, notamment, à trouver Barcola dans la profondeur. Il n’a jamais renoncé, et il a commencé à peser à droite quand Ramos est entré dans l’axe. Sa passe décisive sur l’égalisation est superbe (90e + 4). » Même son de cloche du côté du Parisien avec la note de 7/10 pour l’attaquant de 28 ans : « Le numéro 10 a démarré très fort et s’est montré actif en venant décrocher pour chercher les ballons plus bas. Il a initié plusieurs mouvements intéressants et trouvé des décalages. On le pensait fatigué mais il n’a rien lâché et il délivre un centre parfait pour Ramos (90e + 4.) Défensivement, il a étalé la même énergie avec son habituel pressing. »

Mais pendant 80 minutes, le PSG n’a pas montré grand chose et certains joueurs ont clairement affiché un déficit physique logique après seulement une semaine d’entraînement dans les jambes. Des joueurs comme Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont passés à côté de leur match. Le Géorgien reçoit notamment la pire note du match dans le quotidien sportif avec un 2/10 : « Son match a vraiment ressemblé à un premier galop estival. Pas d’éclairs, peu de volume, le Géorgien n’a créé aucun danger, et il a été contré au moment de finir la seule belle action collective du PSG en première période (8e). Et ce n’est sans doute pas parce qu’il jouait à droite : c’est juste qu’il n’avait pas les ressources pour jouer un match de ce niveau. » Enfin, pour sa grande première sous le maillot parisien, Lucas Chevalier a vécu une soirée contrastée comme le souligne Le Parisien : « Une première contrastée pour le portier français, coupable d’une véritable faute de main sur le second but des Spurs. Cette erreur affaiblit forcément sa performance qui avait été excellente auparavant. Auteur d’une jolie claquette devant Richarlison (23e), il n’avait pas été verni sur l’ouverture du score consécutive à un superbe arrêt réflexe de sa part. Il se détend bien sur une frappe de Richarlison (47e) et repousse le pénalty de Van de Ven durant la séance de tirs au but. »