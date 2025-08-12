PSG / Tottenham : Thomas Frank annonce un absent de dernière minute pour la Supercoupe d’Europe !

Pour le compte de la Supercoupe d’Europe, le PSG affronte Tottenham ce mercredi (21h sur Canal +). A la veille de la rencontre, Thomas Frank, coach des Spurs, s’est présenté en conférence de presse, accompagné de Ben Davis et Guglielmo Vicario.

Thomas Franck à propos de l’absence du groupe d’Yves Bissouma

« Il a été en retard plusieurs fois et cette fois-ci, c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Il faut donner beaucoup d’amour à ses joueurs, mais il faut aussi être exigeant et appliquer des sanctions. Nous reprendrons le fil à notre retour ».

Le timing de cette Supercoupe d’Europe

« Le moment est venu. Nous devons être prêts. Nous ne pouvons pas reporter cela. Je pense qu’il est juste de dire qu’ils sont un peu plus avancés en termes de niveau de performance. La compétition sera très intense demain ».

La pré-saison du Paris Saint-Germain

« Je pense que nous avons eu une pré-saison plus normale, ce qui peut être un avantage. D’un autre côté, chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Ils ont eu une longue saison et ont joué beaucoup de matchs récemment, ce qui a laissé des traces physiques, mais ils ont maintenant retrouvé leur fraîcheur ».

Les absents du côté de Tottenham (Solanke, Udogie, Dragusin et Bissouma)

« Les joueurs [qui sont] absents depuis plus longtemps font partie du groupe. Dom est le plus optimiste, il sera disponible pour la sélection demain. Destiny est sur le point de revenir et se rapproche de l’entraînement avec le groupe. Bissouma n’a pas voyagé avec le groupe pour des raisons disciplinaires ».

A lire aussi – PSG / Tottenham : Le point médical avant la Supercoupe d’Europe

De la pression autour de cette Supercoupe d’Europe face au PSG

« Je pense que pour le club, pour l’équipe et pour moi, c’est un match très important. Un grand défi. Une grande opportunité. Je vois plutôt des opportunités que de la pression ».

Ben Davies à propos de l’adversité que représente le PSG pour Tottenham

« Il est clair que nous jouons contre l’une des meilleures équipes du football mondial. Ils ont du talent sur tout le terrain. Mais comme nous l’avons vu cet été, ils ne sont pas imbattables ni invincibles, et nous devons tirer confiance de cela ».

Guglielmo Vicario et Ben Davies sur l’idée de remporter un nouveau trophée européen

« Nous voulons recommencer. Nous avons goûté à cette sensation et nous voulons la revivre. Nous sommes ici parce que nous avons mérité notre place. Le football, c’est une question de victoire et de défaite. Parfois, on n’est pas magicien et on ne trouve pas la bonne façon de gagner »

« Une fois que vous avez goûté à cette sensation, vous ressentez une envie et une soif au sein du groupe qui veut recommencer. Tout le monde se concentre sur le nombre de compétitions auxquelles nous participons et sur les trophées, et cela commence demain soir ».

Guglielmo Vicario sur l’absence de son compatriote pour ce match

« Je savais que Donnarumma n’était pas dans l’équipe. C’est mon capitaine en équipe nationale, j’ai de bons sentiments et de bonnes relations avec lui. C’est à lui et à son club de trouver la meilleure solution possible pour son avenir et je lui souhaite bonne chance ».