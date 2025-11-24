PSG / Tottenham – Un arbitre allemand au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. Et l’UEFA a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Cinquième du classement général de la Ligue des champions, le PSG compte bien renouer avec le succès après sa dernière défaite face au Bayern Munich (1-2). Ce mercredi (21h sur Canal Plus), les champions d’Europe accueillent – au Parc des Princes – Tottenham, dans le cadre de la cinquième journée de la compétition. Et à J-2 de cette rencontre, l’UEFA a dévoilé le corps arbitral.

Felix Zwayer, arbitre de la demi-finale PSG / Arsenal de la saison passée

L’Allemand Felix Zwayer dirigera cette rencontre. Il sera accompagné de ses compatriotes Robert Kempter et Christian Dietz. Daniel Schlager sera le quatrième arbitre. Enfin, le VAR a été confié à Sören Storks et Christian Dingert. Ce sera la quatrième fois de sa carrière que Felix Zwayer arbitrera une rencontre du PSG. Et l’Allemand réussit bien aux Rouge & Bleu avec un bilan de deux victoires et un match nul : PSG / Naples (2-2, phase de groupes 2018-2019), PSG / Maccabi Haïfa (7-2, phase de groupes 2022-2023) et PSG / Arsenal (2-1, demi-finale retour 2024-2025).

Cette saison, l’arbitre de 44 ans a dirigé deux matches de Ligue des champions pour 4 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués ainsi que 3 penaltys sifflés : Manchester City / Napoli (2-0 / 1 carton jaune et 1 carton rouge) et Chelsea / Ajax (5-1 / 3 cartons jaunes, 1 carton rouge et 3 penaltys sifflés).