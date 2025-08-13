PSG – Tottenham, une rencontre physiquement difficile pour les Parisiens ?

Ce soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Les Parisiens ont repris l’entraînement la semaine dernière, alors que les Spurs ont repris les entrainements au début du mois de juillet, avec de nombreux matches amicaux. Un déficit physique rédhibitoire pour les joueurs de Luis Enrique ?

Le PSG va jouer son premier match officiel de la saison 2025-2026 ce mercredi soir avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. « Si les Spurs ne peuvent, en termes de CV, de standing et d’aura, penser rivaliser avec le PSG de Luis Enrique, ce mercredi sur la pelouse du Bluenergy Stadium d’Udine, il est un domaine dans lequel le vainqueur de l’Europa League devrait très nettement dominer le grand gagnant de la Ligue des champions : la condition physique », avance Le Parisien. Au sortir de leur septième séance collective seulement de la saison mardi soir à Udine, Marquinhos n’a d’ailleurs pas cherché à noyer le poisson au moment de constater l’évidence. « Même si on s’est tous remis au travail (de façon individuelle) à la fin de nos vacances, Tottenham est en meilleure forme que nous », a concédé le capitaine parisien sourire en coin, indique le quotidien francilien.

L’état d’esprit pour combler le déficit physique

Le PSG n’avait pas encore terminé sa saison, suait à grosses gouttes face au Bayern Munich en quart de finale de Coupe du monde des clubs que les Spurs, eux, lançaient déjà l’actuelle le 5 juillet dernier, souligne Le Parisien. Un très net avantage qui, pour certains observateurs comme pour les joueurs parisiens eux-mêmes, n’assure pourtant pas au dernier 17e de Premier League de dominer le champion de France mercredi soir. Pour Alexandre Dellal, préparateur physique, « on ne peut pas passer d’une saison où tout a été parfaitement pensé en termes de gestion d’effectif, de charge de travail et de rotation, à une intersaison où rien n’aurait été maîtrisé et surveillé. Je ne crois pas du tout au fait que les joueurs ont eu trois semaines off. Aujourd’hui, on a des outils qui permettent de donner un plan détaillé à chacun des joueurs en fonction de leur profil et de suivre l’évolution de leur préparation au quotidien. Et de fait, ils n’ont pas tout perdu de leurs acquis en trois semaines de vacances. » Marquinhos estime quant à lui que l’état d’esprit si particulier qui anime le PSG peut lui permettre de combler le déficit physique, conclut Le Parisien.