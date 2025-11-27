PSG / Tottenham – Vitinha, Ndjantou, Chevalier… La conférence d’après-match de Luis Enrique

Ce mercredi, le PSG a su renverser Tottenham (5-3) en Ligue des champions grâce à un Vitinha des grands soirs et auteur d’un triplé. Un succès qui rapproche le PSG d’une qualification directe pour la suite de la compétition.

Après sa défaite face au Bayern Munich (1-2) début novembre, le PSG voulait renouer avec le succès en Ligue des champions. Mieux encore, les champions d’Europe pouvaient conforter leur place dans le top 8 du classement général et faire un pas supplémentaire vers la qualification directe pour la suite de la compétition. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique devaient s’imposer face à Tottenham. Grâce à une meilleure seconde période et un Vitinha XXL, les Rouge & Bleu sont parvenus à renverser les Spurs dans un match à rebondissements (5-3). Un succès important, comme l’a souligné le coach parisien en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien. Le technicien espagnol s’est aussi montré très élogieux envers Vitinha et Quentin Ndjantou.

La seconde période de son équipe, la principale satisfaction du match ?

« Il n’y a pas de match facile en Ligue des champions. Tottenham a très bien défendu en première période. On a dû remonter deux buts. C’est très compliqué, très difficile. On a réalisé un match complet. Je voudrais féliciter nos supporters parce que l’ambiance est incroyable quand il y a des difficultés. L’équipe ne peut avoir que cette mentalité ensuite. On est très contents d’avoir ces douze points et on est pratiquement sûrs d’être dans les 24. On a vu la saison dernière à quel point c’est difficile d’intégrer les 24 premiers. »

La performance de Vitinha

« Il a été comme d’habitude : sensationnel, hors niveau. On est très content de l’avoir ici. La meilleure chose qu’il a faite aujourd’hui, c’est de vouloir marquer après avoir commis une erreur. C’est la personnalité que nous aimons. Nos trois milieux ont été incroyables. »

La concentration est-elle la clé alors que vous avez dit récemment que vous redoutiez la dispersion en raison des trophées individuels ?

« Je dois faire attention à ce que je dis en français qui n’est pas ma langue. Quand j’ai dit cela, c’était pour rester concentré sur l’avenir. Mes joueurs le sont. Je n’accepterais pas qu’il n’y ait pas cette mentalité pour jouer au PSG. Je ne suis pas préoccupé par le comportement des joueurs jusqu’à maintenant. Je ne l’ai jamais été jusqu’à aujourd’hui. »

Être la meilleure attaque de Ligue des champions (19 buts), est-ce une satisfaction ?

« Nous avons douze points en Ligue des champions, nous sommes premiers en Ligue 1 et on n’a pas encore joué un seul match avec toute l’équipe en forme. Ce n’est jamais arrivé. On n’a pas vu les buts de Désiré Doué, d’Ousmane Dembélé, de tous les attaquants. C’est mérité. L’équipe continue de grandir. »

La titularisation de Quentin Ndjantou

« Il a été sen – sa – tion – nel (il découpe son adjectif). Il garde le ballon en numéro 9 mais en même temps, il a beaucoup de mobilité, il joue partout. Il a montré sa personnalité. C’est une vraie recrue ! Sans passer par le mercato. J’aime cette manière de jouer de sa part. On est en avance sur les autres équipes : on a recruté. »

Son regard sur les buts encaissés par Lucas Chevalier

« Le premier, on a mal défendu parce que le latéral est seul et Pacho est seul dans l’axe. Le deuxième, c’est un coup de pied arrêté. Le troisième, c’est une passe décisive de Vitinha. »