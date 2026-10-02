PSG – Touché à la cheville, Ferran Torres rentre à Paris

Victime de douleurs à la cheville gauche, l’attaquant du PSG, Ferran Torres, quitte le rassemblement de l’Espagne et rentre à Paris, où il passera des examens complémentaires.

Mauvaise nouvelle pour le PSG. Après Senny Mayulu, un autre joueur du PSG fait son retour à Paris en raison d’une blessure. Rayonnant depuis son arrivée au PSG, Ferran Torres avait été convoqué avec l’Espagne pour cette longue trêve internationale de septembre. Mais l’attaquant de 26 ans ne pourra pas poursuivre avec la Roja.

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Ferran Torres victime de douleurs à la cheville gauche

Dans un communiqué, le champion du monde 2026 a indiqué que le héros de la finale devait quitter le rassemblement en raison de douleurs à la cheville gauche : « Ferran Torres quitte le stage de la sélection espagnole. L’international valencien du PSG souffrait de douleurs à la cheville gauche qui, dans un premier temps, ne l’avaient pas empêché de s’entraîner ni de jouer, mais face à la persistance des symptômes, il a été décidé de le retirer de la sélection afin de privilégier son rétablissement. Les médecins de la Fédération espagnole sont restés en contact permanent avec le service médical de son club depuis le début du stage et l’ensemble du processus a été suivi conjointement. C’est pourquoi Luis de la Fuente a décidé de convoquer l’international U21 Carlos Espí pour qu’il rejoigne le stage de l’équipe nationale A et participe aux rencontres contre la Tchéquie et la Croatie à Oviedo et Split. » Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui enchaînera un rythme de matchs effréné après cette trêve internationale. Auteur de sept buts en six matchs avec les Rouge & Bleu, Ferran Torres connaît un petit coup d’arrêt dans ce début de saison tonitruant.

Ferran Torres causa baja en la concentración de la @SEFutbol debido a unas molestias en su tobillo izquierdo.



Carlos Espí se incorpora en su lugar.



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