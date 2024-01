PSG / Toulouse – Dembélé apte pour le Trophée des Champions

Absent lors du dernier match de Ligue 1 avant la trêve hivernale, l’ailier du PSG, Ousmane Dembélé, est apte pour le Trophée des Champions face à Toulouse. Une bonne nouvelle pour l’attaque parisienne.

Le PSG va débuter son année 2024 avec un trophée à aller glaner. Ce mercredi soir (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes, les Rouge & Bleu affronteront le Toulouse FC dans le cadre du Trophée des Champions. Vainqueur de la Coupe de France la saison passée, le TFC connaît un exercice 2023-2024 plus compliqué. Mais avec ce match à enjeu, Luis Enrique espère pouvoir compter sur toutes ses forces vives. Si les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont déjà actées, d’autres blessés ont fait leur retour sur la pelouse du Campus PSG ces derniers jours comme Keylor Navas, Fabian Ruiz ou encore Ousmane Dembélé.

Toujours une incertitude autour du cas Achraf Hakimi

Absent lors du dernier match de l’année 2023 face au FC Metz (3-1), le numéro 10 du PSG ressentait une gêne à l’ischio-jambiers avant la trêve. Souvent sujet à de nombreuses blessures par le passé, l’international français ne prolongera pas son absence sur plusieurs semaines. En effet, selon les informations de L’Equipe, Ousmane Dembélé sera apte pour affronter Toulouse ce mercredi. L’ancien Barcelonais s’entraîne normalement avec le groupe parisien. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique tant l’ailier de 26 ans est d’une importance capitale dans l’animation offensive du PSG. Autre bonne nouvelle, le retour de Keylor Navas aux séances. Eloigné des terrains pendant de nombreuses semaines en raison de douleurs lombaires, le portier costaricien a donc retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement. Reste à savoir s’il retrouvera sa place de gardien numéro deux à l’approche des matches de coupes nationales. Victime d’une luxation de l’épaule début décembre, Fabian Ruiz « poursuit son programme aménagé mais il prend déjà part à certains exercices collectifs. »

L’autre inconnue du match face au TFC se nomme Achraf Hakimi. Appelé pour disputer la CAN avec le Maroc, l’international marocain ne sait pas encore s’il pourra jouer cette rencontre car les Lions de l’Atlas se rassemblent ce mardi, soit la veille de la rencontre face aux Toulousains. Le Maroc doit disputer un match de préparation face à la Gambie dimanche prochain avant son entrée en lice le 17 janvier face à la Tanzanie. Luis Enrique espère compter sur son latéral droit et « des discussions étaient en cours ces dernières heures pour conserver Hakimi et le libérer à l’issue de la rencontre », assure le quotidien sportif.