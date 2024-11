PSG / Toulouse – Les chiffres clés autour de la rencontre

Ce vendredi soir, le PSG retrouve les terrains avec la réception de Toulouse pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Moins de deux heures avant ce match, quelques chiffres autour de la rencontre.

Quinze jours après son succès sur la pelouse d’Angers (2-4), le PSG retrouve les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Marquinhos (suspendu), Nuno Mendes (blessé) et les absents de longue date, Gonçalo Ramos, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Annoncé titulaire, Bradley Barcola reste sur un doublé en championnat. Il compte 10 buts en 11 matches de championnat depuis le début de la saison. Seul Edinson Cavani a fait mieux pour un buteur du PSG, lors de la saison 2017-2018, avec onze réalisations en onze rencontres.

Le PSG invaincu depuis 13 matches en Ligue 1

Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, le PSG est invaincu depuis 13 matches en Ligue 1 (11 victoires et 2 nuls) depuis la défaite au Parc des Princes le 12 mai dernier… face à Toulouse (1-3). Avec 29 points après 11 journées de championnat, le PSG réalise son deuxième meilleur départ depuis la saison 2018-2019 (33 points, 11 victoires). Le PSG est aussi très prolifique en Ligue 1 avec 33 buts en onze rencontres. « Le Paris Saint-Germain est le seul club français à avoir réussi cette performance depuis 50 ans, lors des saisons 2017-2018 (34 buts) et 2018-2019 (39 buts). » Les deux équipes s’affronteront pour la 78e fois de leur histoire. Le bilan est à l’avantage du PSG avec 44 victoires, 14 nuls et 19 défaites. »