PSG / Toulouse : les compositions officielles

Ce mercredi soir (20h45 sur Prime Video), le PSG et le Toulouse FC s’affrontent dans le cadre du Trophée des Champions 2023.

Le PSG aura déjà un match capital à disputer en ce début d’année 2024. Ce mercredi soir, au Parc des Princes, les Parisiens affrontent le Toulouse FC dans le cadre du Trophée des champions, initialement prévu en août dernier en Thaïlande mais finalement reporté à janvier à Paris. Et pour cette première rencontre de l’année, Luis Enrique n’a pas réservé de grande surprise dans son onze de départ.

Mbappé à la pointe de l’attaque, Ugarte sur le banc

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma prend place. Il sera protégé par une défense composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est titulaire, tout comme Vitinha et Lee Kang-In. En attaque, Kylian Mbappé est une nouvelle fois aligné à la pointe de l’attaque et sera accompagné par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Nouvelle recrue du PSG, Lucas Beraldo débute sur le banc.

Feuille de match PSG / Toulouse FC

Trophée des Champions 2023 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Hakim Ben El Hadj – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et Julien Aube – Quatrième arbitre : Mathieu Vernice – VAR : Benoît Millot et William Lavis.