PSG / Toulouse – Les compositions officielles

Ce vendredi soir, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Toulouse pour le compte de la douzième journée. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux coachs ont dévoilé leurs compositions de départ.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve les terrains ce vendredi soir avec la réception – au Parc des Princes – de Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique doit faire sans Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, en phase de reprise, mais également sans Nuno Mendes, revenu blessé à la cheville du rassemblement de la sélection portugaise, et de Marquinhos, suspendu, et Senny Mayulu (lésion musculaire au mollet droit). Avec ces absences, le coach parisien a dû faire des ajustements dans son onze de départ. Dans les buts, Matvey Safonov a été préféré à Gianluigi Donnarumma.

Yoram Zague pour remplacer Nuno Mendes

Il sera défendu par un quatuor composé de Achraf Hakimi, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Beraldo et Yoram Zague qui remplace Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense du PSG. Pour le milieu de terrain, Luis Enrique a choisi d’aligner le trio Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Désiré Doué . Pour l’attaque, les internationaux français Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, accompagneront Marco Asensio au poste de faux numéro 9.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Toulouse FC

12e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Eddy Rosier – VAR : William Lavis et Michel Dolmadjian.