PSG / Toulouse : les compositions probables

Ce dimanche soir (21h en intégralité sur Canal Plus Sport 360 et en multiplex sur Prime Video), le PSG dispute son dernier match au Parc des Princes face à Toulouse, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1.

Cette soirée de dimanche soir aura une saveur particulière pour le PSG. Déjà assuré d’être champion de France, le champion de France en titre aura à coeur de terminer sa saison à domicile sur une bonne note devant ses supporters. Cette rencontre sera aussi le dernier match au Parc de Keylor Navas et Kylian Mbappé. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait aligner une équipe remaniée. Pour rappel, seuls Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez manqueront à l’appel.

❗️Le PSG assure ne pas avoir été mis au courant du timing de l’annonce de Kylian Mbappé. Le club se concentre surtout sur la célébration de son 12e titre de champion de France 🎉🔴🔵



[@Tanziloic] pic.twitter.com/ZR4Ajd264N — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 11, 2024

Mbappé titulaire pour sa dernière au Parc

Selon L’Equipe, Gianluigi Donnarumma prendra place dans les buts et sera assuré par une défense composée de Yoram Zague, Danilo Pereira, Marquinhos et Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, les titulaires habituels Warren Zaïre-Emery et Vitinha pourraient être laissés au repos. Une belle occasion à saisir pour Manuel Ugarte et Senny Mayulu aux côtés de Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, un trio Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé pourrait être aligné.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent. En défense, Achraf Hakimi et Milan Skriniar pourraient débuter. Au milieu de terrain, Lee Kang-In et Marco Asensio pourraient avoir leur chance aux côtés de Manuel Ugarte. Enfin pour l’attaque, le quotidien francilien voit le même trio offensif avec Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.