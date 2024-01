Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG affronte Toulouse dans le cadre du Trophée des Champions. Pour ce match, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

Pour son premier match de l’année 2024, le PSG défie Toulouse – au Parc des Princes – pour le compte du Trophée des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Arnau Tenas, touché à l’épaule contre Lille, Nuno Mendes, qui poursuit sa réhabilitation et Presnel Kimpembe, qui ne sera pas de retour sur les terrains avant plusieurs mois. Pour affronter les Toulousains, le coach espagnol devrait aligner Gianluigi Donnarumma dans les buts. Le portier italien serait défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, qui rejoindra dans la foulée de la rencontre le Maroc pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Hernandez.

Vitinha ou Lee au milieu

Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery semblent sûrs de débuter selon l’Equipe et Le Parisien. Pour le troisième, c’est Vitinha qui devrait être titulaire selon le quotidien sportif. Pour le quotidien francilien, il y a un doute entre le numéro 17 du PSG et Lee Kang-in, qui rejoindra également sa sélection, la Corée du Sud, à l’issue du Trophée des Champions, pour préparer la Coupe d’Asie. L’Equipe titularise le Sud-Coréen au poste d’ailier gauche alors que Le Parisien choisit Bradley Barcola. Les deux autres joueurs qui devraient compléter l’attaque sont, sans surprise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Lee

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Lee Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha (ou Lee) – Dembélé, Mbappé, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (C), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha (ou Lee) – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI probable de Toulouse : Restes – Mawissa, Diarra, Nicolaisen, Suazo – Casseres (ou Gelabert), Spierings, Sierro (C) – Donnum, Dallinga, Magri (ou Cissoko)

XI probables PSG / Toulouse (Le Parisien)