PSG / Toulouse – Les notes des joueurs du PSG dans la presse

Hier soir, le PSG s’est largement imposé contre Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery et Joao Neves ont brillé.

Pour son retour sur les terrains après la trêve internationale, le PSG recevait – au Parc des Princes – Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Dans une rencontre dominée par le PSG, le club de la capitale a vu Joao Neves, d’une magnifique reprise de volée, ouvrir le score. Le milieu de terrain portugais a encore une fois livré une belle prestation, ponctuée de ce magnifique but. L’international portugais a reçu un 6 dans L’Equipe. « Positionné en sentinelle, le Portugais a livré une première période sans grand relief jusqu’à son but d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface (35e). Beaucoup plus présent après le repos, aussi bien à la récupération (59e, 62e) que dans l’amorce des phases offensives de son équipe. » Dans Le Parisien, c’est un 7 qu’il a reçu. « Le Portugais vient de porter à 2 le nombre de ses buts avec Paris en trouvant la faille d’une superbe reprise dans l’arc de cercle (1-0, 35e). D’abord en sentinelle, il a basculé latéral gauche après l’entrée de Vitinha. Il a eu le mérite de ne pas prendre l’eau dans une position inhabituelle pour lui. »

Lucas Beraldo et Milan Skriniar, une défense centrale solide

Avec les absences de Marquinhos, suspendu, et Willian Pacho, laissé au repos, Milan Skriniar et Lucas Beraldo ont joué. Et les deux défenseurs centraux ont offert une très belle copie, l’international brésilien marquant même un but. Ils ont reçu un 7 dans le quotidien francilien alors que le quotidien sportif a attribué un 6 à l’ancien de l’Inter Milan. L’Equipe a aussi aimé le match de Matvey Safonov, Achraf Hakimi ou bien encore Warren Zaïre-Emery qui ont obtenu un 7. Titulaire dans un rôle plus adéquat à ses qualités, Désiré Doué a déçu. Il a obtenu un trois dans L’Equipe. « Milieu relayeur gauche, l’ancien Rennais a été mal inspiré pendant son heure de jeu sur le terrain. Trop de déchet, de touches de balle inutiles, lent dans ses choix comme dans ses transitions. Une frappe qui partait bien, contrée (53e). » Dans Le Parisien, c’est également un 3. « Entre le milieu et l’aile gauche, l’ancien Rennais a trop souvent donné l’impression de faire la touche de trop. En manque d’inspiration vers l’avant, il réalise tout de même le décalage pour Hakimi sur l’action qui amène l’ouverture du score. »