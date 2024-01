PSG / Toulouse : Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi, le PSG a remporté le 12e Trophée des Champions de son histoire et les Parisiens ont montré un visage sérieux et déterminé face à Toulouse (2-0).

Le PSG a parfaitement lancé son année 2024. En s’imposant sur le score de 2-0 face au TFC grâce à des réalisations de Lee Kang-In et Kylian Mbappé en première période, le club parisien a garni encore un peu plus son armoire à trophées. Surtout, les joueurs de Luis Enrique se sont montrés appliqués et même séduisants en première période pour glaner le premier titre de la saison. Et quelques Parisiens sont sortis du lot après cette victoire au Parc des Princes.

Donnarumma impérial, Hakimi et Dembélé intenables

Face à un TFC longtemps inoffensif, Gianluigi Donnarumma a réussi à sortir les parades à des moments importants du match. « Malgré la domination des siens, l’Italien a dû faire face à plusieurs offensives toulousaines. Il y a d’abord eu ce ballon détourné sur son poteau devant Dallinga (37e), deux frappes captées (63e, 73e), puis une tentative de Sierro mal renvoyée (64e) qui aurait pu mal terminer. Une jolie prestation conclue sans but et par un nouvel arrêt réflexe sur une tête de Dallinga (90e+1). » Le portier italien reçoit la note de 8/10 dans L’Equipe. Autre joueur performant, Lee Kang-In. Alors qu’il manquera les prochaines semaines de compétition en raison de sa participation à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, le milieu offensif a rapidement débloqué la situation en ouvrant le score après 3 minutes de jeu. Mais au-delà de son but, le Sud-Coréen a fait preuve de constance (7/10 dans L’E). « Le Sud-Coréen a réussi sa dernière sortie avant de partir à la Coupe d’Asie des nations. Il ne rate pas le coche sur la 1re occasion (3e). Un beau retourné, dans les gants de Restes (35e). Toujours autant d’activité, pour harceler ou orienter vers l’avant. À noter un déchet minimal, ce qui est souvent son péché. »

De son côté, Achraf Hakimi a aussi livré une belle prestation avant son départ pour la CAN. Intenable sur son côté, le latéral droit a parfaitement combiné avec Ousmane Dembélé. « Le Marocain a fait ce qu’on attendait de lui en donnant de l’allant au jeu offensif. Pas gêné défensivement, il a été un acteur important des phases de possession en rentrant au cœur du jeu. Il a souvent combiné à bon escient avec Dembélé. Il tape le poteau sur coup franc (56e) », analyse Le Parisien qui lui donne la note de 7.5/10. En revanche, Milan Skriniar n’a pas rassuré en défense. « Comme trop souvent, il a paru emprunté dans ses choix et ses idées. Suazo le surprend, heureusement sans conséquence (18e). Il offre le cuir à l’adversaire sur une passe pourtant simple (39e) puis se fait aspirer par Casseres qui ne cadre pas (48e). Ses camarades ont fait en sorte de masquer ses errances avant qu’il ne sorte touché à la cheville gauche. Beraldo le remplace pour sa grande première (71e). » Le Slovaque reçoit la plus mauvaise note avec un 4.5/10.