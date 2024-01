Le projet du Campus PSG se concrétise davantage. Au cours de cette semaine, le club de la capitale a intégré la section féminine au nouveau centre d’entraînement de Poissy (78), et les jeunes titis parisiens ont suivi ce dimanche 7 janvier.

Ce mercredi 3 janvier, le PSG a installé sa section féminine dans son nouveau centre d’entraînement. L’équipe dirigée par le directeur sportif Angelo Castellazzi s’entraîne désormais à Poissy (78) et s’est vu rejoindre par deux nouvelles sections Rouge & Bleu : le centre de formation et le centre de préformation. Dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain s’est réjoui : « Après l’arrivée de l’équipe professionnelle féminine en milieu de semaine, toutes les équipes de football de la Famille Paris Saint-Germain sont désormais réunies sur ce site unique« . C’est en compagnie de leurs parents que les jeunes pousses Rouge & Bleu, au nombre de 127, ont pris leurs marques au Campus PSG. Pour l’occasion, le président Nasser Al-Khelaïfi était sur place pour l’accueil des titis parisiens, et s’est également exprimé, par le biais du même communiqué officiel : « Je suis très heureux d’accueillir les jeunes joueuses et jeunes joueurs dans notre nouveau centre d’entrainement, le meilleur du monde. Réunir toute la famille Paris Saint-Germain sur un seul site est une étape majeure dans l’histoire de notre institution. C’est l’aboutissement d’une vision et d’un travail mené par le Club depuis de nombreuses années. Grâce à cet outil extraordinaire, notre ambition est de faire grandir ici en France, ici à Paris, la nouvelle génération de champions« .