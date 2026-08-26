Parc des Princes
Image : Icon Sport

PSG : très bonne nouvelle pour la pelouse du Parc des Princes

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 août 2026

Impraticable lors de la première journée de Ligue 1, la pelouse du Parc sera changée très prochainement pour pouvoir recevoir Monaco le 4 septembre.

Alors que le club de la capitale devait initialement recevoir pour la première journée de Ligue 1, la partie s’est finalement jouée au Roazhon Park. La faute à la pelouse du Parc dégradée à cause d’un champignon lié à la chaleur extrême sur Paris cet été. L’objectif pour le Paris Saint-Germain est donc maintenant de changer cette pelouse au plus vite afin de pouvoir accueillir Monaco pour la troisième journée le 4 septembre.


Le PSG va avoir une toute nouvelle pelouse

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Et selon nos confrères de Culture PSG, tout avance dans le bon sens à ce niveau. Le PSG a ainsi fait appel à la société Hewitt Sportsturf pour se munir de rouleaux de pelouse. Les camions de l’entreprise britannique étaient ainsi devant le Parc des Princes ce lundi pour faire la livraison et les rouleaux ont été entreposés dans l’enceinte rouge et bleu dès ce mercredi matin.

Jonathan Calderwood, qui préfère habituellement planter de nouvelles pousses, a donc dû se résigner. Il devrait, avec ses équipes, poser cette nouvelle pelouse très rapidement. Logiquement, le PSG devrait donc pouvoir recevoir les Monégasques dans de bonnes conditions dans une petite dizaine de jours.

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet26 août 2026

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