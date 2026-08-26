PSG : très bonne nouvelle pour la pelouse du Parc des Princes
Impraticable lors de la première journée de Ligue 1, la pelouse du Parc sera changée très prochainement pour pouvoir recevoir Monaco le 4 septembre.
Alors que le club de la capitale
devait initialement recevoir pour la première journée
de Ligue 1, la partie s’est finalement jouée
au Roazhon Park. La faute à la pelouse
du Parc dégradée à cause d’un champignon
lié à la chaleur extrême sur Paris cet
été. L’objectif pour le Paris
Saint-Germain est donc maintenant de changer cette
pelouse au plus vite afin de pouvoir
accueillir Monaco pour la troisième
journée le 4 septembre.
Le PSG va avoir une toute nouvelle pelouse
Et selon nos confrères de
Culture PSG, tout avance dans le bon sens à ce niveau.
Le PSG a ainsi fait appel à la société
Hewitt Sportsturf pour se munir de rouleaux de
pelouse. Les camions de l’entreprise britannique étaient ainsi
devant le Parc des Princes ce lundi pour faire la
livraison et les rouleaux ont été entreposés dans l’enceinte rouge
et bleu dès ce mercredi matin.
Jonathan Calderwood, qui préfère habituellement planter de nouvelles pousses, a donc dû se résigner. Il devrait, avec ses équipes, poser cette nouvelle pelouse très rapidement. Logiquement, le PSG devrait donc pouvoir recevoir les Monégasques dans de bonnes conditions dans une petite dizaine de jours.