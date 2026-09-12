PSG : très bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Brest

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. Et luis Enrique devrait jouir d’un groupe au complet pour cette échéance.



Il va falloir sérieusement redresser la barre. Après trois journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne compte que trois petits points avec deux nuls et une défaite. Soit le pire démarrage depuis que QSI a décidé d’investir dans le club de la capitale. Et Luis Enrique, le coach parisien, le sait,, la victoire est presque indispensable ce dimanche soir face à Brest afin de lancer la saison en championnat.



Joao Neves, Marquinhos, Kvara et Doué titulaires face à Brest ?

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Surtout que les Bretons, eux, n’ont pas mal débuté avec cinq unités à leur actif et aucun revers. Reste qu’avec la large victoire en Ligue des Champions face à Bratislava, les Rouge et Bleu ont, pour leur part, repris de la confiance. Et, avec le retour de Nuno Mendes, lui qui a écopé de trois matchs de suspension après son coup de coude en Trophée des Champions, Luis Enrique devrait pouvoir profiter d’un groupe au grand complet pour cette échéance, nous informe L’Equipe.

Mieux, selon le quotidien sportif, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Marquinhos et Joao Neves, tous restés sur le banc contre l’équipe slovaque en C1, devraient tous commencer ce match face aux Brestois dans la peau de titulaires.