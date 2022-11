Pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde 2022, l’Argentine est déjà dos au mur. Après s’être inclinée face à l’Arabie Saoudite (2-1), l’Albiceleste n’a pas le choix que de s’imposer si elle souhaite rester en vie dans ce Mondial au Qatar. Un match qui pourrait être un véritable tournant dans la carrière de Leo Messi.

L’Argentine joue son destin dans cette Coupe du Monde 2022 ce samedi soir (20h sur BeIn Sports et TF1) face au Mexique au Lusail Iconic Stadium de Lusail. Plus tôt dans la journée dans ce groupe C, l’Arabie Saoudite a été défaite par la Pologne de Lewandowski, ce qui permettrait aux Argentins de revenir à hauteur de leurs bourreaux lors de la première journée, en cas de victoire face aux Mexicains. La rencontre qui sera arbitrée par l’Italien Daniele Orsato peut-être un véritable tournant dans la carrière de Leo Messi. En effet, le septuple Ballon d’Or verrait une défaite synonyme d’élimination comme un coup de massue et pourrait mettre fin à son histoire avec l’Albiceleste. La question d’une élimination prématurée dans ce Mondial 2022 pourrait également avoir un impact sur la suite de la saison de La Pulga. Quoi qu’il en soit, avant le coup d’envoie, les hommes de Lionel Scaloni arrivent au Lusail Iconic Stadium avec l’envie de s’imposer.

L’équation est simple : si l’Argentine s’incline, elle sera éliminée de cette Coupe du Monde 2022.

Les compositions pour Argentine / Mexique