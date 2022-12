Tribune CS – Coupe du Monde 2022 : Argentine / Australie

La Coupe du Monde 2022 prend désormais une autre tournure avec le début des phases à éliminations directes. La deuxième rencontre de cette étape du Mondial au Qatar est Argentine / Australie. Premiers du groupe C devant la Pologne, le Mexique et l’Arabie Saoudite, les Argentins se dressent donc face aux Australiens. Ces derniers se sont extirpés du groupe D dans la seconde position avec la France aux dépends de la Tunisie et du Danemark. Dans l’histoire, ce huitième de finale entre les deux nations est leur cinquième confrontation. Un bilan à l’avantage de l’Albiceleste qui comptent 3 victoires et 1 match nul. La rencontre du jour voit évidemment Parisien engagé : Lionel Messi. Le septuple Ballon d’Or jouera ce soir le1000e match officiel de sa carrière. Leandro Paredes, prêté à la Juve par le PSG débute lui sur le banc de touche, comme Angel Di Maria.

Le vainqueur de ce huitième de finale affrontera les Pays-Bas en quart de finale, qui l’on emporté (3-1) face aux Etats-Unis plus tôt dans la journée.

Les composition d’Argentine / Australie