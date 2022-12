Après la qualification de la France et l’Angleterre hier pour les quarts de finales de cette Coupe du Monde 2022, le Japon et la Croatie s’affrontaient aujourd’hui en huitième. A l’Al Janoub Stadium d’Al Wakrah, les Japonais voulaient tenter de poursuivre leur belle épopée mondiale face aux Croates.

Après avoir battu l’Allemagne (1-2) et l’Espagne (2-1) dans le groupe E, le Japon, à la surprise générale, termine devant les deux géants du football, à la première place. Un performance qui a valu aux Nippons de jouer son huitième de finale face à la Croatie, deuxième du groupe F, derrière le Maroc d’Achraf Hakimi. Pour se hisser en quart de finale, le Japon devait réaliser une nouvelle grande performance et se défaire du dernier finaliste de la Coupe du Monde. Les Japonais commence bien la rencontre et va concrétiser avec un but de Maeda à la 43e (1-0). Par l’intermédiaire de Perisic, la Croatie va égaliser (1-1, 55e). Les deux équipes n’arriveront pas à se départager avant la fin du temps réglementaire, ni lors des prolongations. Elles ont du se départager lors de la séance des tirs au but. Et les Japonais ont raté leur séance, voyant trois tentatives repoussées par le gardien croate. Les Croates se sont donc qualifiés pour les quarts de finale et attendent leur adversaire, le Brésil ou la Corée du Sud.

Blessé contre la Serbie, Neymar est titulaire lors de cette rencontre contre les Coréens. C’est également le cas de Marquinhos. Les Brésiliens voudront se débarrasser de la Corée afin de poursuivre son rêve de remporter la Coupe du Monde, la sixième de son histoire. Les Brésiliens devront se méfier de l’équipe asiatique, qui a réussi à se qualifier en battant le Portugal à la dernière seconde et réalisant une belle performance contre les coéquipiers de Vitinha.

Un match à commenter ici entre CSiens grâce à la Tribune CS.

Les compositions de Brésil / Corée du Sud