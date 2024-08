PSG : Trois nouveaux joueurs mis à l’écart par Luis Enrique !

A l’approche du début de la saison 2024/2025, le PSG affine son effectif sur le marché des transferts mais également dans son centre d’entraînement. En effet, au cours de ses séances, Luis Enrique semble faire des choix on ne peut plus parlant concernant des joueurs qui n’entreraient plus dans ses plans.

Le 15 juillet dernier, au moment de la reprise au Campus PSG, les choses semblaient claires pour les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique. En effet, pour le deuxième été consécutif, un système de loft pour les indésirables a été mis en place au centre d’entraînement parisien. Un groupe que Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Louis Mouquet, Noha Lemina et Vimoj Muntu wa Mungu ont intégré. Si Renato Sanches et Noha Lemina ont trouvé une porte de sortie, d’autres joueurs sont désormais mis à l’écart, sans pour autant faire parti du loft. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe qui avance sur son compte X : « Signe des choix de Luis Enrique, lors des oppositions à l’entraînement, Manuel Ugarte, Danilo et Nordi Mukiele, sont, pour l’instant, laissés à l’écart. Les trois pourraient quitter le club avant la fin du mercato« . Les trois joueurs qui n’ont pas disputé la moindre minute durant les deux matchs de préparation pourraient donc devoir se trouver une porte de sortie dans les prochaines semaines.

Signe des choix de Luis Enrique, lors des oppositions à l’entraînement, Manuel Ugarte, Danilo et Nordi Mukiele, sont, pour l’instant, laissés à l’écart. Les trois pourraient quitter le club avant la fin du #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 13, 2024 X : @Tanziloic

Pour rappel, Manuel Ugarte est toujours envoyé avec insistance du côté de Manchester United. Pour Danilo Pereira, nos confrères portugais d’A Bola affirment que le PSG en attend 10 millions d’euros. Le numéro 15 du PSG donne sa préférence au FC Porto qui ne peut pas s’aligner sur ce montant, et est l’objet d’intérêts de clubs turcs. Pour Nordi Mukiele, les informations concernant son avenir se font plus rares, mais présent au Campus PSG depuis le 15 juillet, le défenseur français n’ayant pris part à aucun des deux match de préparation, n’entre véritablement pas dans les plans de Luis Enrique.