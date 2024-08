Alors que l’effectif du PSG s’est séparé d’énormes salaires et valeurs marchandes ces dernières saisons, certains éléments restent attractifs. Le club de la capitale est bien représenté dans les classements CIES.

Après les pertes de Neymar, Messi ou encore Mbappé, le PSG a perdu de fortes valeurs marchandes de son effectif. Cependant, certains éléments de l’effectif Rouge & Bleu restent très bien cotés et représentent le club de la capitale dans les classements CIES. Dans la catégorie des milieux défensifs de moins de 21 ans, le Paris Saint-Germain se voit représenté par Warren Zaïre-Emery et sa récente recrue, Joao Neves. Le Français est évalué aujourd’hui par le CIES à 106,1M€, faisant de lui le joueur a la plus grosse valeur marchande dans la catégorie. Le titi parisien devance Gavi (95,4M€) et … Joao Neves. La valeur marchande du néo-parisien est évaluée par le CIES à 90,8M€.

Le troisième joueur du Paris Saint-Germain qui voit son nom figuré dans un classement CIES est Lucas Beraldo. Le Brésilien est le troisième défenseur central de moins de 21 ans a avoir la plus grosse valeur marchande en Europe. Celle-ci est estimée à 62,3M€, derrière les 79,4M€ de Giorgio Scalvini et les 91,5M€ d’Antonio Silva.