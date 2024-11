PSG – Trois prolongations en très bonne voie

Dans les semaines à venir, le PSG aura pour objectif de prolonger les contrats de plusieurs joueurs de son effectif afin de sécuriser leur avenir.

Si le PSG se concentre actuellement sur sa saison 2024-2025 en Ligue 1 et Ligue des champions, du côté des dirigeants parisiens, on s’active déjà pour renforcer l’effectif pour le nouveau projet lancé il y a plus d’un an. Pour mener à bien cette mission, Luis Enrique va prochainement prolonger son bail au sein du club de la capitale. Et il pourrait être suivi de Luis Campos, dont le contrat actuel prend également fin en juin prochain. Mais pour faire progresser son équipe, le technicien espagnol compte bien s’appuyer sur des éléments déjà présents dans son effectif.

À lire aussi : Mercato – Une prolongation de deux ans pour Luis Campos ?

Ibrahim Mbaye voit son avenir au PSG

Ainsi, plusieurs joueurs sont actuellement en discussions avec le board parisien pour prolonger leur aventure à Paris. Et comme le rapporte RMC Sport, trois prolongations de contrat sont en très bonne voie. Il s’agit de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye. Le latéral gauche est une pièce maitresse du dispositif de Luis Enrique et est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2026. Concernant Achraf Hakimi (juin 2026), il a de grande chance de prolonger dans les jours à venir. « Le PSG aimerait aller vite sur ce dossier, l’estimant capital sur le terrain et au sein du vestiaire. Devenu vice-capitaine derrière Marquinhos, le latéral droit marocain (26 ans) a encore pris du poids et gagné en responsabilités ces derniers mois. Il devrait prolonger jusqu’en 2029. »

Concernant le Titi de 16 ans, également lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026, les discussions pour prolonger son contrat sont également en très bonne voie. Enfin, le média sportif rappelle que la prolongation de Vitinha est actée. « Avec un accord pour un contrat jusqu’en 2029. »