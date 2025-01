PSG – Trois retours importants à l’entrainement avant City

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City. Des bonnes nouvelles sont apparues lors de l’entraînement du jour des Parisiens.

Le PSG va jouer sa survie européenne mercredi soir contre Manchester City, au Parc des Princes. Actuellement premier non-qualifié, le club de la capitale devra s’imposer contre les Citizens, seulement un point devant les Parisiens (22e) puis contre Stuttgart dans une semaine, afin de valider son billet pour les barrages de la Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet.

Khvicha Kvaratskhelia a participé à sa première séance collective

Touché aux adducteurs contre Monaco lors du Trophée des champions (1-0) le 5 janvier dernier, Marquinhos a manqué les trois derniers matches du PSG contre Saint-Étienne, Espaly et Lens. Ce lundi, les Parisiens retrouvaient les terrains d’entraînement pour préparer le match contre City. Et Marquinhos était présent avec ses coéquipiers, comme on a pu le voir dans une publication des Rouge & Bleu sur Instagram. Sur cette vidéo, on peut également voir Achraf Hakimi, laissé au repos contre Espaly et Lens, mais également Ousmane Dembélé, qui a dû déclarer forfait pour les deux dernières rencontres du PSG en raison d’une grippe. De bonnes nouvelles pour le PSG avant son match crucial de mercredi. Officialisé vendredi, Khvicha Kvaratskhelia a participé à sa première séance collective ce lundi.