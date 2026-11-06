PSG / Troyes – Achraf Hakimi laissé au repos

Pour le match face à Troyes ce samedi, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi, laissé au repos par le club parisien avant la trêve internationale.

Sur une série de dix succès consécutifs, le PSG voudra surfer sur cette excellente dynamique face à Troyes ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+). Avant de voir ses joueurs rejoindre leur sélections respectives pour la deuxième trêve internationale de la saison, Luis Enrique voudra enchaîner avec un nouveau succès afin de conserver son fauteuil de leader en Ligue 1. Cependant, le coach parisien devra se passer de quelques éléments.

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De nouveaux Titis à l’entraînement

En plus des blessés tels que Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, un autre cadre manquera à l’appel : Achraf Hakimi. En effet, le latéral droit parisien va être laissé au repos, comme l’explique le PSG dans un communiqué : « En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale. » L’international marocain pourra donc profiter de quelques jours de repos avant de rejoindre sa sélection. Un procédé que le PSG avait déjà utilisé avec Nuno Mendes et Ousmane Dembélé plus tôt dans la saison. Face à Troyes, Warren Zaïre-Emery ou David Boly pourraient donc occuper le couloir droit de la défense.

Face à ces nombreuses absences à l’entraînement, Luis Enrique a décidé de convoquer quelques Titis lors de la séance du jour. En effet, comme le rapporte L’Équipe, le défenseur central Hermi M’Futila (18 ans) et le milieu offensif Younes Idder (18 ans) se sont entraînés avec le groupe professionnel ce vendredi.

En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Achraf Hakimi bénéficie d’une période de repos jusqu’au début de la trêve internationale. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 6, 2026