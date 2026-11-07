PSG / Troyes : annoncez votre pronostic !

Le PSG reçoit Troyes sur sa pelouse du Parc des Prince ce soirs. Un match comptant pour la 10e journée de Ligue 1 et qui débutera à 21 h 05.

La 10e journée de Ligue 1 nous offre un duel entre le leader et le 16e. En pleine forme et sur dix victoires consécutives, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l’ESTAC à quelques jours du lancement de la trêve internationale (21 h 05), Ligue 1+). Luis Enrique sera notamment privé de plusieurs éléments pour ce match, à commencer par Achraf Hakimi, laissé au repos. Pour le reste, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia sont, tous, forfaits.

Et vous, comment sentez-vous cette partie à un peu plus de deux heures du coup d’envoi ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic avisé au sein la rubrique des commentaires ci-dessous. Bon match à tous !

